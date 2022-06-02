ألمانيا تستعد لموجة محتملة من كورونا في الخريف

أعلن وزير الصحة الألماني كارل لاوترباخ عن الإعداد لاتخاذ احتياطات شاملة تحسبا لاحتمال عودة التوتر لوضع فيروس كورونا المستجد في الخريف المقبل.وخلال نقاش الميزانية في البرلمان، قال لاوترباخ اليوم الخميس "لا يجوز أن ندخل إلى الأزمة مجدداً بدون تحضير كما حدث في الخريف الماضي، ويجب أن نكون مستعدين بشكل جيد".

وأوضح لاوترباخ أن الاحتياطات تتضمن خططاً تتعلق بالتطعيمات والاختبارات وإعداد بيانات أدق عن الأعباء في المستشفيات وتوفير حماية أفضل للمجموعات المعرضة للخطر على سبيل المثال في دور الرعاية بالإضافة إلى إدخال تعديلات على قانون الحماية من العدوى.

وقال لاوترباخ إن خطة التطعيم ستنص على إيجاد اللقاح المناسب لجميع طفرات الفيروس المحتملة، مضيفاً "نحن نعرف أن الجميع يريد أن يكون لديه أفضل لقاح في الخريف، ولن يكون هناك أحد يقول إنني أخذت ثاني أفضل لقاح".

وأشار إلى أنه ينبغي لهذا السبب شراء الكثير من اللقاحات بحيث يمكن خدمة الجميع "وسيؤدي ذلك إلى أننا سنضطر إلى إعدام لقاحات، لكننا أمَّنا الوضع لكل الاحتمالات وهذا هو ما يتمناه السكان".

وتابع لاوترباخ بالقول إنه ليس من المنتظر قصر استخدام الاختبارات فقط لمتابعة الوباء بل ستكون الاختبارات من ضمن مكونات الحد من انتشار العدوى.

وقال الوزير إنه يجري العمل على إعداد استراتيجية لعلاج مرضى كوفيد-19 "ولدينا هذه الأدوية في الوقت الراهن، ولكننا لا نستخدمها بالشكل الذي يمكن استخدامها به".

تتضمن الاحتياطات أيضا تحسين حماية مجموعات المتطوعين في مؤسسات الرعاية والأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة مع تسجيل بيانات يومية دقيقة عن الأسرّة الشاغرة في أقسام الرعاية المركزة وإبلاغ هذه البيانات إلى معهد روبرت كوخ.

عن الوضع بوجه عام في الوقت الراهن، قال لاوترباخ إن البعض يعتقد أن الجائحة انتهت وآخرون غير متأكدين وغيرهم قلقون.