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إيطاليا تدعو إلى سياسة جديدة للهجرة في الاتحاد الأوروبي
إيطاليا تدعو إلى سياسة جديدة للهجرة في الاتحاد الأوروبي
2 يونيو 2022 19:23

دعت وزيرة الداخلية الإيطالية إلى تغيير سياسة الهجرة الأوروبية، في مواجهة تزايد أعداد الأشخاص الذين يصلون إلى الاتحاد الأوروبي عبر البحر المتوسط.
وقالت لوتشيانا لامورجيس لصحيفة لا ريبوبليكا الإيطالية، اليوم الخميس،: "ينبغي على أوروبا أن تضع في أقرب وقت ممكن سياسة جديدة للتعامل مع الهجرة". وأضافت أنه لا يمكن لإيطاليا أن تكون الدولة الوحيدة التي تكرس مواردها لهذه القضية.
وتأتي تصريحات لامورجيس قبل اجتماع لوزراء داخلية دول البحر المتوسط: إيطاليا وإسبانيا واليونان ومالطا وقبرص لبحث قضية الهجرة في البندقية يومي الجمعة والسبت.
وقالت لامورجيس إنها تتوقع موقفا مشتركاً للتوصل لحل وسط بشأن سياسة الهجرة الأوروبية الجديدة.
يشار إلى أن الحكومة الإيطالية تدعو منذ فترة طويلة إلى تغيير بشأن إعادة توزيع المهاجرين الذين يصلون إلى أوروبا. وفي كل عام، يصل عشرات الآلاف من المهاجرين واللاجئين إلى إيطاليا بقوارب عبر البحر المتوسط.

 

المصدر: د ب أ
إيطاليا
الاتحاد الأوروبي
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