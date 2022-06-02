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زيلينسكي: أوكرانيا تعتبر نفسها من الاتحاد الأوروبي
زيلينسكي يلقي كلمة بتقنية الفيديو
2 يونيو 2022 19:02

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الخميس، إن بلاده تعتبر نفسها جزءاً من الاتحاد الأوروبي، بالفعل.
وأضاف زيلينسكي، في خطاب عبر الفيديو وجهه لبرلمان لوكسمبورج "أصبحت أوكرانيا بالفعل عضواً، بحكم الأمر الواقع، في الاتحاد الأوروبي. وأعتقد أن أوكرانيا تُظهر من خلال تصرفاتها أنها تفي بالقواعد الأوروبية".
ودعا زيلينسكي إلى توصيل "المزيد من الأسلحة، أسلحة حديثة".
قدمت أوكرانيا طلباً رسمياً للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي بُعيد بدء العملية الروسية في الرابع والعشرين من فبراير الماضي. 
وتعتزم المفوضية الأوروبية تقديم توصية الشهر المقبل بشأن منح أوكرانيا وضع مرشح للانضمام.
ويتعين موافقة جميع الدول الأعضاء الـ27 على العملية المطولة للمضي قدماً.

المصدر: وكالات
فولوديمير زيلينسكي
الاتحاد الأوروبي
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أوكرانيا
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