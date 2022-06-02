بايدن يرحب بتمديد الهدنة في اليمن

رحب الرئيس الأميركي جو بايدن اليوم الخميس بتمديد هدنة توسطت فيها الأمم المتحدة في اليمن.

وقال إن السعودية أظهرت "قيادة شجاعة" من خلال التصديق على البنود وتنفيذها.

وأضاف بايدن في بيان "كان الشهران الماضيان في اليمن من بين الفترات الأكثر سلما بفضل الهدنة التي أبرمت في أبريل".

وقال "الولايات المتحدة ستظل مشاركة في هذه العملية على مدى الأسابيع والأشهر المقبلة" وستركز على ردع التهديدات عن الأصدقاء والشركاء.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين.

وقال هانس غروندبرغ في بيان: "أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي مع اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين. تدخل الهدنة المجددة حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية"، أي بنهاية اليوم الخميس.