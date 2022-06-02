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روسيا تحذر من نقص النفط في أوروبا
حقل نفط في روسيا
2 يونيو 2022 18:35

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، اليوم الخميس، إن الحظر الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي على واردات النفط من روسيا قد يؤدي إلى نقص كبير في النفط والمنتجات النفطية في أوروبا.
وأوضح، في مقابلة بثها التلفزيون الروسي "المستهلكون الأوروبيون سيكونون أول من يعاني بسبب هذا القرار. لن ترتفع أسعار النفط فحسب، بل أسعار المنتجات النفطية أيضا. لا أستبعد أن يصبح هناك نقص كبير في المنتجات النفطية في الاتحاد الأوروبي".
وفي حديثه للتلفزيون الحكومي الروسي، قال نوفاك أيضا إن روسيا ستجد سبلا لبيع نفطها إلى أسواق أخرى، واصفا قرار الاتحاد الأوروبي بأنه "سياسي".
وتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط ما بين 3.5-4 ملايين برميل يوميا هذا العام.
 وأضاف أن إنتاج النفط الروسي سيواصل الارتفاع في أوائل يونيو مقارنة بمستواه في مايو.

المصدر: وكالات
روسيا
النفط
الاتحاد الأوروبي
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