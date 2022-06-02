«الصحة العالمية» تطمئن بشأن كورونا في أفريقيا

توقع نموذج أعدته منظمة الصحة العالمية أن تتراجع الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد في أفريقيا، ربما بـ 94% إلى 22563 هذا العام، إذا ما لم يطرأ تغيير عن السلالات الحالية ولا معدلات انتقال العدوى.

وفقاً للمنظمة، فإن التراجع في الوفيات، من تقديرات بـ 350 ألف وفاة في عام 2021، يأتي رغم توقعات بإصابة 73% من السكان.

وأوضحت المنظمة، في بيان اليوم الخميس، أن التوقعات تعكس الطبيعة الأقل فتكاً للمتحور أوميكرون بالمقارنة بالمتحور دلتا، فضلاً عن تمتع عدد أكبر من الأشخاص بالحماية، إما نتيجة لإصابتهم سابقاً، أو تلقيهم للقاحات.

أعد النموذج باستخدام بيانات من 47 دولة ضمن منطقة أفريقيا التابعة للمنظمة.

وقدّر النموذج أن يكون 505,6 مليون من سكان القارة، البالغ عددهم 1,14 مليار نسمة، قد أصيبوا بالفعل بالفيروس منذ بداية الجائحة وحتى نهاية العام الماضي، وهذا يعني أن حالة واحدة فقط من بين كل 71 حالة هي التي تم رصدها.