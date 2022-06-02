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إنقاذ عشرات المهاجرين في سواحل تونس
إنقاذ مهاجرين قبالة تونس
2 يونيو 2022 17:53

أنقذت وحدات الحرس البحري التونسية 146 مهاجراً خلال عمليات اعتراض للرحلات المتوجه إلى أوروبا على السواحل التونسية ليل الأربعاء الخميس.
وقال حسام الجبابلي، المتحدث باسم الحرس البحري، إن وحدات من البحرية أحبطت 10 محاولات للهجرة على السواحل الشمالية للبلاد في ليلة واحدة.
ومكنت تلك العمليات من نجدة 146 مهاجراً، من بينهم 99 ينحدرون من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
ومع استقرار المناخ في بداية فصل الصيف، تنشط الهجرة نحو السواحل الإيطالية القريبة بشكل أكبر.
وشهدت السواحل التونسية هذا العام حوادث غرق مأساوية متكررة لمراكب محملة بالمئات من المهاجرين.
وقبل أسبوع، غرق مركب قبالة سواحل صفاقس كان يقل 100 مهاجر، نجا منهم 24 فقط.

المصدر: د ب أ
تونس
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إنقاذ
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