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الأمم المتحدة تدعو لتعلم مواجهة أزمات عدة
انجر اندرسون (يسار) إلى جانب الوزير الكيني للبيئة والوزيرة السويدية للبيئة
2 يونيو 2022 17:32

قالت انجر اندرسون، المديرة التنفيذية لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، إن الأزمة الأوكرانية لا يجب أن تمنع العالم من مواجهة الأزمات العالمية الملحة.
وأضافت للصحفيين، في مؤتمر أممي لشؤون البيئة في ستوكهولم، اليوم الخميس: «يتعين على العالم أن يتعلم التعامل مع عدة أزمات، وأن لا يتخلى عن أزمة لصالح أزمة أخرى».
ووصفت اندرسون أزمة المناخ والقضايا الصعبة المحيطة بالتنوع والبيئة والتلوث بأنها تهديدات «وجودية» يجب مواجهتها بصورة عاجلة.
ويعقد مؤتمر «ستوكهولم + 50» في العاصمة السويدية حتى غد الجمعة. وسوف ينصب التركيز، بعد 50 عاماً من عقد أول مؤتمر أممي بشأن البيئة، على كيفية تسريع وتيرة المعركة ضد الاحتباس الحراري وانقراض الفصائل والتلوث. 

المصدر: د ب أ
برنامج الأمم المتحدة للبيئة
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