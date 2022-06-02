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المبعوث الأممي يعلن تمديد الهدنة في اليمن
مبعوث الأمم المتحدة هانس غروندبرغ
2 يونيو 2022 17:29

أعلن المبعوث الأممي الخاص لليمن هانس غروندبرغ، اليوم الخميس، الاتفاق على تمديد الهدنة الحالية لشهرين.

وقال هانس غروندبرغ في بيان: "أود أن أعلن استجابة أطراف النزاع بشكل إيجابي مع اقتراح الأمم المتحدة لتجديد الهدنة السارية في اليمن لشهرين إضافيين. تدخل الهدنة المجددة حيِّز التنفيذ عند انتهاء الهدنة الحالية"، أي بنهاية اليوم الخميس.

وأضاف غروندبرغ في بيانه "لا بدّ من اتخاذ خطوات إضافية لكي تحقّق الهدنة إمكاناتها بالكامل، لا سيما في ما يتعلق بفتح الطرق وتشغيل الرحلات التجارية. وستتطلب مثل هذه الخطوات قيادة ورؤية لليمن كله".

وتابع "سأستمر بالعمل مع الأطراف لتنفيذ وترسيخ عناصر الهدنة كاملةً".

 

المصدر: وكالات
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