السعودية: بطاقة الحج الذكية ستطبق هذا العام

أعلن وزير الحج والعمرة السعودي الدكتور توفيق الربيعة، أن بطاقة الحج الذكية سيجري تطبيقها هذا العام، مشيراً إلى أن التقنيات الرقمية ستساعد في تنظيم حج هذا العام بشكل مثالي. وكشف الدكتور توفيق الربيعة، في مؤتمر صحفي اليوم (الخميس)، عن إطلاق خدمة إلكترونية للتقديم على العمرة بعيداً عن الحملات، ويمكن التقديم عليها من خارج السعودية، وفقاً لصحيفة «الشرق الأوسط» اللندنية. وأضاف الوزير السعودي، أن تأشيرة الزيارة للعمرة تصدر خلال 24 ساعة الآن. وأكد الدكتور توفيق الربيعة، أن موسم حج هذا العام سيستوعب مليون حاج، مع العمل على ضمان صحة الحجاج. وأضاف أن «رؤية 2030» تستهدف تسهيل استقبال المعتمرين بأعداد أكبر.