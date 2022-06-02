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لأول مرة منذ 2008.. أقل من 3 ملايين إسباني عاطل عن العمل
من إسبانيا
2 يونيو 2022 16:41

انخفض عدد العاطلين عن العمل إلى أقل من ثلاثة ملايين في إسبانيا في مايو للمرة الأولى منذ 2008 بفضل الارتفاع الحاد في خلق فرص العمل، وفقا للأرقام التي نشرتها الحكومة الخميس.

وقالت وزارة العمل الإسبانية إن 2,92 مليون شخص كانوا يبحثون رسميا عن عمل نهاية مايو، أي أقل ب99512 مما كان عليه العدد نهاية الشهر السابق (-3,3 %).

وأشارت الوزارة إلى أن "هذا العدد هو الأدنى منذ نوفمبر 2008"، أي منذ "بداية الأزمة المالية العالمية" مذكّرة بأن هذا التحسن حدث رغم "سياق عدم اليقين الدولي الكبير" المرتبط خصوصا بالحرب في أوكرانيا.

وأوضحت الحكومة أن الانخفاض وصل حتى إلى 22,7 % خلال عام، مع انخفاض عدد العاطلين عن العمل بمقدار 858259 شخصا.

وكتب رئيس الحكومة اليسارية بيدرو سانشيز على تويتر مرحبا بالأنباء "عمليات التوظيف آخذة في النمو (...) نحن نمضي قدما في تكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية".

وانخفضت البطالة خصوصا بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 25 عاما (-9,9 % خلال شهر) وبدرجة أقل بين النساء (-2,65 %).

وأعلنت هذه الأرقام فيما تبنّت حكومة رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز إصلاحا واسعا لسوق العمل مطلع العام 2022، وهو يعتبر الأهم للهيئة التشريعية.

وكانت إسبانيا من أكثر الاقتصادات الغربية تضررا بالتداعيات الاقتصادية لوباء كوفيد-19 عام 2020، مع انخفاض بنسبة 10,8 % في اجمالي الناتج المحلي، بسبب اعتمادها الشديد على السياحة.

وفقد نصف مليون شخص عملهم في العام 2020 في البلاد التي لديها واحد من أعلى معدلات البطالة في منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي.

المصدر: وكالات
إسبانيا
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العاطل عن العمل
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