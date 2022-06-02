السعودية تستقبل أول فوج من الحجاج

تستقبل المملكة العربية السعودية، بعد غد السبت أول رحلة من الحجاج قادمين من العاصمة الباكستانية إسلام أباد.

وقال الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي فؤاد نور، إن "أولى رحلات ضيوف الرحمن تصل يوم السبت في تمام الساعة 00ر9 صباحاً وتحمل 280 راكباً"، مشيرا إلى أن "كافة القطاعات الحكومية في مجمع صالات العمرة؛ باشرت استعداداً لاستقبال وخدمة ضيوف الرحمن"، وفقا لصحيفة "عكاظ" السعودية.

وأعلن الرئيس التنفيذي للشؤون الحكومية بمطار الملك عبدالعزيز الدولي فؤاد نور أنه "تم إنشاء 20 استراحة مكيفة خارج الصالات لراحة الحجاج".

وكانت السعودية قررت رفع عدد حجاج هذا العام إلى مليون شخص، مع السماح للقادمين من خارج المملكة بأداء مناسك الحج وفقًا للحصص المخصصة للدول، مع الأخذ بالتوصيات الصحية.