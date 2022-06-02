موسكو تقترح هذه الخطوة لتسوية ديونها

أعلنت روسيا التي سددت متأخرة مدفوعات الفوائد على ديونها بسبب العقوبات المتراكمة عليها، الخميس أنها مستعدة لتسوية هذا الأمر مباشرة مع الجهات الدائنة التي عبرت عن استيائها.

وقالت وزارة المال في بيان إن «وزارة المالية في روسيا تبلغ أنها مستعدة للنظر، في حال كانت هناك أسباب لازمة، في تسوية ثنائية لكل المطالبات بشأن استيفاء التزامات الديون بموجب السندات الأوروبية روسيا-2022».

ونشرت عنواني بريد إلكتروني يمكن إرسال إليهما هذه المطالبات، مؤكدة أنه سيتم «النظر في كل المطالب».

وبحسب الوزارة، فإن «عدداً من حملة السندات الخارجية الروسية» يطالبونها «بدفع فوائد إضافية عن الفترة الممتدة من الموعد المحدد لتسديد هذه السندات (4 أبريل 2022) وموعد النقل الفعلي للأموال إلى أصحابها». بعض الدائنين «يعتبرون التأخر في هذا الدفع الناجم فقط عن تحركات غير قانونية لوسطاء ماليين أجانب، كنتيجة للاستخدام المتعمد من قبل مصدري الأموال المقترضة بعد المهلة المحددة».