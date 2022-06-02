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الكرملين: روسيا لا تعتزم "غلق الباب" أمام أوروبا
الكرملين ينفي مهاجمة مجمع آزوفستال الصناعي في ماريوبول بأوكرانيا
2 يونيو 2022 15:16

قال الكرملين اليوم الخميس إن روسيا لا تعتزم "غلق الباب" في وجه أوروبا، مع تراجع علاقاتها مع الغرب إلى مستويات متدنية جديدة بسبب الصراع في أوكرانيا.

ورداً على سؤال عما إذا كانت العلاقات الصعبة مع أوروبا تعيد إلى الوراء جهود القيصر بطرس الأكبر من أجل انفتاح روسيا على أوروبا، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف "لا نخطط لإغلاق أي شيء".

وقاد بطرس الأكبر، وهو القيصر الذي حكم الإمبراطورية الروسية من 1682 إلى 1725، انتقال روسيا إلى قوة أوروبية كبرى وأسس مدينة سان بطرسبرج، التي وصفت بأنها "نافذة روسيا على أوروبا".

المصدر: وكالات
روسيا
الكرملين
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