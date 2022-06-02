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روسيا: قرار الاتحاد الأوروبي بشأن النفط «مدمر للذات»
أرشيفية
2 يونيو 2022 15:10

حذرت روسيا، اليوم الخميس، من أن قرار الاتحاد الأوروبي التخلي جزئياً وتدريجياً عن النفط الروسي ستؤدي على الأرجح إلى زعزعة استقرار أسواق الطاقة العالمية، ووصفته بأنه خطوة «مدمرة للذات» قد تأتي بنتائج عكسية على التكتل.

اتفق زعماء الاتحاد الأوروبي من حيث المبدأ يوم الاثنين على تقليص واردات النفط الروسية بنسبة 90 بالمئة بحلول نهاية العام، في أشد عقوبات التكتل حتى الآن على موسكو منذ هجومها على أوكرانيا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان: «قرارات الاتحاد الأوروبي بالتخلي عن النفط والمنتجات النفطية الروسية بشكل تدريجي، وكذلك حظر التأمين على السفن التجارية الروسية، ستؤدي على الأرجح إلى مزيد من ارتفاعات الأسعار وزعزعة استقرار أسواق الطاقة واضطراب سلاسل التوريد».

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وفرض الاتحاد الأوروبي عدة جولات من العقوبات على روسيا منذ هجومها على أوكرانيا في فبراير، مما أظهر سرعة ووحدة غير معهودتين نظراً لتعقيد الإجراءات.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل: إن خطوة التخلص التدريجي من النفط الروسي ستحرم موسكو من مصدر هائل للتمويل وستضغط عليها لإنهاء حملتها العسكرية، لكن موسكو أنذرت الاتحاد الأوروبي بأن هذه الإجراءات ستؤدي في نهاية المطاف إلى الإضرار باقتصاده.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
روسيا
النفط
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