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زيلينسكي: أوكرانيا تعتبر نفسها جزءاً من الاتحاد الأوروبي
الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي
2 يونيو 2022 14:18

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تعتبر نفسها بالفعل جزءاً من الاتحاد الأوروبي.

وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو موجهاً لبرلمان لوكسمبورج اليوم الخميس: "أصبحت أوكرانيا بالفعل عضواً بحكم الأمر الواقع بالاتحاد الأوروبي. 


ودعا زيلينسكي إلى فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا وتوصيل "المزيد من الأسلحة، أسلحة حديثة". 

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
روسيا
فولوديمير زيلينسكي
أوكرانيا
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