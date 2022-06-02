زيلينسكي: أوكرانيا تعتبر نفسها جزءاً من الاتحاد الأوروبي

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أن أوكرانيا تعتبر نفسها بالفعل جزءاً من الاتحاد الأوروبي. وقال زيلينسكي في خطاب بالفيديو موجهاً لبرلمان لوكسمبورج اليوم الخميس: "أصبحت أوكرانيا بالفعل عضواً بحكم الأمر الواقع بالاتحاد الأوروبي.

ودعا زيلينسكي إلى فرض مزيد من عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا وتوصيل "المزيد من الأسلحة، أسلحة حديثة".

المصدر: وكالات