رئيس تونس يعزل 57 قاضياً

شعبان بلال (القاهرة)

تصاعدت وتيرة الأوضاع في تونس على المستويين السياسي والاجتماعي بعد قرار الرئيس قيس سعيد بإقالة 57 قاضياً بينهم الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء بتهم الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا الإرهاب، وكذلك إعلان الاتحاد العام التونسي للشغل الدخول في إضراب عام خلال الأيام المقبلة.

ومنذ تجميد البرلمان العام الماضي، يسير الرئيس قيس سعيد بخطوات ثابتة في خارطة الطريق التي أعلنها والتي تستهدف القضاء على «الإخوان» وإعادة السلطة إلى الشعب، ومواجهة المتورطين بتهم الفساد والإرهاب.

ووصف خبراء ومحللون سياسيون قرار الرئيس التونسي بإقالة عدد من القضاة بأنه قرار تاريخي ضمن معركة القضاء على أجنحة حركة «النهضة»، لكن في نفس الوقت يواجه قيس سعيد إشكالية تتعلق بالقوى السياسية والاجتماعية الأخرى، خاصة الاتحاد العام للشغل الذي أعلن عن تنظيم إضراب عام منتصف الشهر الجاري.

وقال المحامي والمحلل السياسي التونسي حازم القصوري لـ«الاتحاد»، إن هذا «القرار تاريخي يهدف بالأساس إلى مواصلة الحرب على الفساد والإرهاب احتراما لتعهدات تونس الدولية ولا يمكن أن يكون كذلك إلا من خلال إصلاحات حقيقية وعميقة في القضاء أفصح عليها الرئيس التونسي في مناسبات عديدة».

فيما رأى المحلل السياسي التونسي منذر ثابت أن الرئيس قيس سعيد والأوضاع في تونس دخلت منعطفاً جديداً، موضحاً أن قيس سعيد يريد أن يحسم المعركة مع حركة «النهضة» الإخوانية.

بدوره، أشار المحلل السياسي والباحث في الشؤون العربية محمد حميدة، إن قرار الرئيس سعيد يفسر تصريحاته السابقة بشأن الفساد والمتورطين في قضايا إرهاب.

وأضاف حميدة لـ «الاتحاد»، أن الدولة التونسية ومؤسسة الرئاسة هي من لديها الأدلة التي اتخذ على إثرها القرار، لافتاً إلى أن جماعة «الإخوان» في الفترة التي حكمت فيها عملت على اختراق معظم المؤسسات بشكل كبير من خلال تعيينات ومزايا، خاصة أنها تعتمد نفس الاستراتيجية في معظم الدول التي تصل فيها إلى الحكم.