السودان.. انقطاع للكهرباء بالخرطوم وبعض الولايات

أفاد مركز التحكم القومى السوداني بحدوث عطل بمحطة نقل كهرباء رئيسية ما أدى إلى انقطاع جزئي للكهرباء بالخرطوم وبعض الولايات.

وقال المركز، وفق ما نشرته وكالة السودان للأنباء ( سونا) اليوم الخميس، إنه حدث عطل بمحطة نقل الكهرباء الرئيسية بمنطقة عد بابكر مساء أمس نتيجة للاهوية مما أدى إلى حدوث هزة وخروج بعض الوحدات الحرارية عن الخدمة وطرح للأحمال.

وأشار إلى حدوث إطفاء جزئي للتيار لعدد من المحطات المتفرقة بالخرطوم وبعض الولايات بجانب أن هنالك مناطق لم تتأثر بالعطل، لافتا إلى تحرك العاملين بالشبكة ومراكز التحكم لمعالجة الأمر وإعادة الوضع إلى حاله وسيكتمل إعاده المناطق المتأثرة المتبقية إلى الخدمة تدريجيا.