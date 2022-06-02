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عربي ودولي
روسيا تحكم قبضتها على سيفيرودونيتسك
أرشيفية
2 يونيو 2022 12:54

تعكف القوات الروسية على إحكام قبضتها على مدينة سيفيرودونيتسك الصناعية الأوكرانية اليوم الخميس مقتربة من تحقيق نصر مهم في هجومها بمنطقة دونباس الشرقية.

لكن في دفعة لأوكرانيا، التي تخوض قتالا عنيفا مع الجيش الروسي، أعلنت الولايات المتحدة عن حزمة أسلحة بقيمة 700 مليون دولار لكييف تشمل أنظمة صواريخ متطورة يصل مداها إلى 80 كيلومترا.

واتهمت روسيا الولايات المتحدة بصب "الزيت على النار".

وقال وزير الخارجية سيرجي لافروف إن تزويد كييف بقاذفات الصواريخ يجازف بجر "دولة ثالثة" إلى الصراع.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن أوكرانيا وعدت بعدم استخدام الأنظمة لضرب أهداف داخل روسيا.

ويأمل الرئيس الأميركي جو بايدن أن يساعد توسيع مدى المدفعية الأوكرانية في دفع روسيا للتفاوض على إنهاء الحرب، التي تصل يومها المئة غدا الجمعة.

وبعد قتال عنيف على مدى أيام في سيفيرودونيتسك، التي دمر القصف الروسي معظمها، تتقدم القوات الروسية الآن في شوارع المدينة. وتقول أوكرانيا إن حوالي 70 بالمئة من سيفيرودونيتسك أصبح تحت سيطرة القوات الروسية التي وصلت إلى وسط المدينة.

المصدر: وكالات
روسيا
أوكرانيا
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