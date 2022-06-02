انطلاق احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة إليزابيث في بريطانيا
أشخاص يرتدون أقنعة الملكة إليزابيث ملكة بريطانيا والأمير هاري يحضرون احتفالات اليوبيل البلاتيني للملكة في المركز التجاري بلندن
2 يونيو 2022 13:24
تتجه الأنظار إلى شرفة قصر باكينجهام الخميس مع إطلاق الملكة إليزابيث الثانية الاحتفالات في ذكرى مرور سبعين عاماً على اعتلائها العرش وهي مدة قياسية في مرحلة انتقالية للعائلة الملكية البريطانية.
وعلقت الأعلام والصور العملاقة في شوارع المملكة المتحدة برمتها فيما نصب عشاق العائلة الملكية الخيم في لندن ليكونوا في الصفوف الأمامية للاحتفالات باليوبيل البلاتيني لأشهر ملكة في العالم في سن السادسة والتسعين.
وفي رسالة خطية، قالت الملكة والقائدة العليا ل15 بلدا من المملكة المتحدة إلى كندا مرورا بنيوزيلندا "آمل بأن تشكل الأيام المقبلة فرصة للتفكير في ما انجز خلال السنوات السبعين مع التطلع إلى المستقبل بثقة وحماسة". لم يسبق لأي عاهل بريطاني أن جلس على العرش لهذه الفترة الطويلة.
وتنطلق الاحتفالات التي ستخللها عروض ومسيرات وحفلة موسيقية كبيرة، بعرض عسكري سنوي يعرف باسم "تروبينغ ذي كولور" بمشاركة الأمير تشارلز على صهوة حصان على غرار ما كانت تفعل والدته فيما ستحلق طائرات في الأجواء.
وستخرج الملكة مرتين إلى شرفة قصر باكينغهام، إحدى أشهر الشرفات في العالم حيث تحتفل العائلة الملكية بالأحداث المهمة منذ القرن التاسع عشر.
وسيقف إلى جانبها الأفراد الرئيسيون النشطون في العائلة وأطفالهم. ولن يكون بين هؤلاء الأمير هاري وزوجته ميغن اللذان سيتابعان العرض من مبنى آخر. وسيغيب أيضا الأمير اندرو.
وقد تأكد خروج الملكة إليزابيث إلى الشرفة مساء الأربعاء فقط، خصوصا أن مشاركة الملكة في مناسبات عامة باتت قليلة.
وتثير صحة إليزابيث الثانية قلقا في الفترة الأخيرة. فقد ادخلت المستشفى في أكتوبر حيث أمضت ليلة وألغت كل مشاركتها تقريبا في مناسبات رسمية وحل مكانها الأمير تشارلز. وقد ألقى نيابة عنها للمرة الأولى خطاب افتتاح الدورة الجديدة البرلمان.
وكانت الملكة، تعهدت في سن الحادية والعشرين تكريس "حياتها كاملة" لخدمة البريطانيين. وقد شاركت في الفترة الأخيرة في مناسبات عدة بشكل مفاجئ ولا سيما معرض تشيلسي الشهير للزهور في لندن على عربة كهربائية.
في هذه المرحلة الانتقالية الزاخرة بالتساؤلات، توفر الاحتفالات بيوبيل الملكة وقتا مستقطعا يركز على شخصية الملكة. فبعد الظهور على شرفة قصر باكينغهام، ستشارك مساء في مراسم تضاء خلالها لوحات ضوئية من قصر ويندسور غرب لندن حيث باتت تقيم.
ويقام الجمعة قداس شكر في كاتدرائية القديس بولس في لندن بمشاركة كل أفراد العائلة بمن فيهم هاري وزوجته ميغن والأمير اندرو.والسبت ستغيب الملكة عن سباقات دربي ابسوم للخيول على ما ذكرت الصحف رغم شغفها الكبير.
ويلي ذلك حفلة موسيقية كبيرة ستتابعها الملكة عبر التلفزيون، تقام في قصر باكينجهام بمشاركة 22 ألف شخص وفنانين من أمثال أليشا كيز وديانا روس.
والأحد سيسير عشرة آلاف شخص في شوارع لندن. وسيشارك ملايين البريطانيين في آلاف المآدب الاحتفالية في الأحياء واحتفالات في الشوارع تكريما للملكة التي تعالت على الازمات وعاصرت العهود المختلفة بقوة عزيمة لافتة.