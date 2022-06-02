التربية العراقية ترجئ بعض الامتحانات بعد تسرب أسئلة

أعلنت وزارة التربية العراقية اليوم الخميس تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر بعد تسرب

أسئلة. وأوضحت الوزارة، في بيان على صفحتها على موقع فيسبوك، أن اللجنة الدائمة للامتحانات قررت تأجيل امتحانات الصف الثالث المتوسط إلى إشعار آخر". وأشارت إلى أن التأجيل يأتي بسبب تسرب أسئلة مادة الرياضيات على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة تشكيل لجنة تحقيق وزارية عاجلة تتولى التحقيق بالموضوع ومحاسبة المقصرين وفقاً للقانون. في غضون ذلك، أعلنت لجنة التربية النيابية اليوم عقد اجتماع عاجل حول تسريب أسئلة امتحانات الثالث المتوسط، وفقا لما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

المصدر: د ب أ