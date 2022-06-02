الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن

أكد المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الخميس، بأنه لا توجد حاليا أي اتصالات بين موسكو وواشنطن.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عنه القول :"الآن جميع الاتصالات معلقة تقريبا".

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس قال إن الولايات المتحدة لا تعتقد أن إجراء محادثات بين وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن سيكون بناء في الوقت الحالي، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية.

المصدر: وكالات