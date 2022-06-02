الولايات المتحدة تتمسك بهذا الشرط للمسافرين قبل دخولهم

ستواصل الحكومة الأميركية مطالبة جميع المسافرين، بغض النظر عن حالة تطعيمهم، بتقديم نتيجة اختبار سلبية لفيروس كورونا قبل السماح لهم بدخول البلاد. وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير الأربعاء: "نحن نقيم باستمرار سياستنا، ولا يزال شرط اختبار ما قبل المغادرة ساريا كما هو الحال اليوم". وأضافت أنه سيتم إجراء تغييرات على اللوائح بناء فقط على تقييم الخبراء الصحيين والطبيين. وتدعو صناعة السفر الأميركية إلى وضع حد للاختبارات الإلزامية للمسافرين جوا الذين تم تطعيمهم بالكامل. وحذرت رسالة من شركات الطيران والمطارات وسلاسل الفنادق وغيرها من الجمعيات الصناعية إلى منسق البيت الأبيض المعني بفيروس كورونا الشهر الماضي من أن الخسائر الاقتصادية الناجمة عن الإجراء ستكون كبيرة. كما أشاروا إلى أنه لا يوجد اختبار إلزامي على الحدود البرية للولايات المتحدة مع كندا والمكسيك. ويجب إخضاع المسافرين إلى الولايات المتحدة للاختبار في اليوم السابق لرحلتهم. وينطبق شرط الاختبار على كل من الأجانب والمواطنين الأميركيين بغض النظر عن حالة التطعيم. وأولئك الذين تعافوا مؤخرا من كوفيد 19 ويمكنهم إظهار خطاب من طبيب أو سلطة صحية معفيون من هذا الشرط.

ومن ناحية أخرى، لا يخضع المسافرون داخل الولايات المتحدة للاختبار الإلزامي.

المصدر: د ب أ