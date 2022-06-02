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قتلى في إطلاق نار في مستشفى بولاية أوكلاهوما الأميركية
الشرطة الأميركية (أرشيفية)
2 يونيو 2022 07:23

قالت الشرطة إن مسلحاً يحمل بندقية ومسدساً فتح النار يوم الأربعاء داخل مبنى طبي في تلسا بولاية أوكلاهوما الأميركية وقتل أربعة أشخاص قبل أن ينتحر بالرصاص، مضيفة أن الاستجابة السريعة من رجال الأمن للحادث حالت دون تعرض المزيد من الأشخاص لضرر.

وذكر إريك دالجليش نائب قائد شرطة تلسا للصحفيين أن الشرطة وصلت بعد ثلاث دقائق من تلقي اتصال هاتفي بخصوص إطلاق نار أعقبه دوي إطلاق نار ثان في الطابق الثاني من مبنى ناتالي.

وأضاف أن استجابة رجال الأمن جاءت في إطار زيادة التدقيق الأمني بعد أن قتل مسلح 19 طفلا ومعلمتين في قاعة دراسة بإحدى مدارس تكساس في الأسبوع الماضي بينما ظل رجال الأمن خارج المدرسة قرابة الساعة.
وحادث تلسا هو الأحدث ضمن سلسلة من حوادث إطلاق النار العشوائي التي صدمت الأمريكيين وأشعلت جدلا حول الحد من انتشار السلاح.

وقالت الشرطة إنها تحاول معرفة هوية المشتبه به الذي قدرت أن عمره يتراوح بين 35 و40 عاما.
وقال دالجليش إن مبنى ناتالي يضم مكاتب الأطباء ومركزا لعلاج العظام، مضيفا أنه يعتقد أن الضحايا منهم موظفون ومرضى.

المصدر: وكالات
المستشفى
أوكلاهوما
إطلاق نار
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