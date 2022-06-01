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شولتس يأمل في سرعة تسليم أوكرانيا أسلحة من ألمانيا
شولتس يأمل في سرعة تسليم أوكرانيا أسلحة من ألمانيا
2 يونيو 2022 00:28

أعرب المستشار الألماني أولاف شولتس عن أمله في سرعة تسليم أوكرانيا لأسلحة من إنتاج شركات صناعة الأسلحة الألمانية، وذلك بعد التعهد بتزويد الجمهورية السوفيتية السابقة بالمزيد من الأسلحة الثقيلة.
وخلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء الكرواتي اندريه بلينكوفيتش، قال السياسي الاشتراكي في برلين، اليوم الأربعاء، إن التسليم "سيتم سريعا بمجرد أن يتمكن قطاع الصناعة من تنظيم التوريد"، ورفض ذكر مواعيد دقيقة لهذا وأكد أنه " لم تعد هناك عقبة".
وكان شولتس أعلن في البرلمان في وقت سابق من اليوم اعتزام بلاده تسليم أوكرانيا نظام الدفاع الجوي ايريس-تي من إنتاج شركة ديل بالإضافة إلى رادار تتبع يُسْتَخْدَم في تعقب مواقع المدفعية. ومن المرجح أن يكون هذا الرادار من طراز كوبرا.
وأفادت تصريحات لمصادر حكومية ألمانية بأن من المنتظر تسليم أوكرانيا أربع راجمات صواريخ متعددة طراز (مارس 2) من مخزونات الجيش الألماني بحلول نهاية يونيو الجاري.

 

المصدر: د ب أ
أولاف شولتس
ألمانيا
أوكرانيا
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