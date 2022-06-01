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السيسي يؤكد أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة داخل ليبيا
الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي
2 يونيو 2022 01:17

القاهرة (وكالات)

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، أهمية إنهاء تواجد الميليشيات المسلحة والجماعات المتطرفة داخل ليبيا والتي تقوض فرص تحقيق الاستقرار والسلام.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس السيسي مع مفوض الاتحاد الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع أوليفر فاريلي والذي توافقا خلاله على أهمية الإسراع في عقد الانتخابات الليبية. وعن قضية سد النهضة، أكد السيسي أهميتها الوجودية بالنسبة لمصر ولشعبها، مشدداً على الموقف المصري الثابت في التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل السد وفق القانون الدولي ذو الصلة في هذا الشأن.
وأكد السيسي المكانة المهمة التي يتمتع بها الاتحاد الأوروبي ومؤسساته لدى مصر والتي ترتكز على الاحترام المتبادل والتعاون المشترك وذلك على خلفية كون أوروبا الشريك التجاري الأول لمصر.
ولفت إلى الروابط المتشعبة التي تجمع بين الجانبين والتحديات المشتركة التي تواجههما على ضفتي المتوسط واشتراك الاتحاد الأوروبي في عملية التنمية التي تشهدها مختلف القطاعات في مصر معرباً عن التطلع لاستمرار التواصل النشط بين الجانبين في الفترة المقبلة.

عبدالفتاح السيسي
ليبيا
بسام راضي
الاتحاد الأوروبي
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