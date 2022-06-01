الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
تونس.. اتهام «الغنوشي»  في جرائم ضد أمن الدولة
راشد الغنوشي
2 يونيو 2022 01:17

تونس (وكالات)

وجه القضاء التونسي الاتهام رسمياً لرئيس حركة «النهضة» الإخوانية راشد الغنوشي بارتكاب جرائم تمس أمن الدولة الخارجي.
وقالت عضو هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي، المحامية إيمان قزارة، خلال ندوة صحفية لهيئة الدفاع أمس، إن «راشد الغنوشي وظف مجموعة من القضاة لصالحه وغالط الشعب التونسي طيلة سنوات».
وأضافت: «بعد 3 سنوات ونصف تمكنت الهيئة من ضمان حق التقاضي والمتمثل في توجيه الاتهام رسمياً لراشد الغنوشي و17 شخصاً آخر من أجل جرائم تتعلق بالاعتداء على أمن الدولة»، مبينة أنه «تمت إحالة ملف القضية بشكل رسمي، ليرتفع عدد المتهمين الى 34 في قضية ما يعرف بالجهاز السري لحركة النهضة مع قرارات تحجير السفر على جميع المتهمين».
وتتعلق التهم الموجهة ضد الغنوشي، حسب قزارة، بـ«الاعتداء على أمن الدولة الخارجي، والحصول على سرّ من أسرار الجيش الوطني، واستغلال نفوذ للحصول على معلومات ومزايا من جهات أجنبية».

تونس
الغنوشي
راشد الغنوشي
حركة النهضة الإخوانية
آخر الأخبار
1000حالة زواج مدني لدى «قضاء أبوظبي»
الإمارات
1000حالة زواج مدني لدى «قضاء أبوظبي»
اليوم 11:49
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
الرياضي
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
اليوم 11:31
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©