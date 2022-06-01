أفريقيا تتحمل عبء أزمات النزوح المُهملة عالمياً

باريس (وكالات)

حذّر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير نشره، أمس، من أن العالم لا يولي اهتماماً كافياً لأزمات النزوح الجماعي في مختلف أنحاء القارة الأفريقية، التي تتسبب بالمجاعة وبنشوب نزاعات طويلة الأمد.

وقال الأمين العام للمجلس، يان إيغيلاند، في بيان: «في ظلّ الحرب الشاملة في أوكرانيا الأوروبية، أخشى أن تُدفع معاناة الإفريقيين باتجاه الظلّ أكثر».

ولفت المجلس النروجي للاجئين إلى أن أكثر أزمات النزوح المُهملة في العالم هي بالترتيب، تلك التي تحدث في جمهورية الكونغو الديمقراطية وبوركينا فاسو وكاميرون وجنوب السودان وتشاد ومالي والسودان ونيجيريا وبوروندي وإثيوبيا.

وهي المرة الأولى التي تكون فيها الأزمات العشر الواردة على القائمة السنوية للمجلس النروجي للاجئين، تحصل في القارة الإفريقية. ويجري تصنيف الأزمات بحسب التراجع في الاستجابة السياسية الدولية لها والتغطية الإعلامية لها، إضافة إلى مبالغ المساعدات المتعهّد بها لمعالجتها.

وفي جمهورية الكونغو الديمقراطية الدولة، التي يطالها أكبر إهمال وفق التصنيف للسنة الثانية على التوالي، كان نحو 27 مليون شخص العام الماضي يعانون من الجوع، أي ثلث إجمالي السكان، فيما أصبح 5,5 مليون شخص نازح وفرّ مليون من البلاد. لكن رغم ذلك، لم تُعقد أي مؤتمرات للمانحين لمواجهة أزمة الجوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو للحدّ من النزاع الذي يمزّق شرقها. ولم تتلقّ البلاد سوى 44 في المئة من ملياري دولار كانت طلبتها الأمم المتحدة لتأمين مساعدات إنسانية.

في المقابل، جُمعت في مارس كامل المبالغ تقريباً لتأمين مساعدة إنسانية لأوكرانيا خلال يوم واحد فقط، بحسب المجلس النروجي للاجئين.

وتابع إيغيلاند: «أظهرت الحرب في أوكرانيا الفجوة الهائلة بين ما يمكن فعله حين يحتشد المجتمع الدولي لمعالجة أزمة، والواقع اليومي لملايين الأشخاص الذين يعانون بصمت في هذه الأزمات في القارة الأفريقية التي اختار العالم أن يتجاهلها».