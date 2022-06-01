بدء حوار مباشر بين الأطراف السودانية الأسبوع المقبل

أسماء الحسيني (الخرطوم)

تبدأ الأطراف السودانية الأسبوع المقبل حواراً مباشراً لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد.

جاء ذلك بحسب ما أعلنته الآلية الثلاثية التي تضم الاتحاد الأفريقي، وبعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان «إيجاد»، والهيئة الحكومية لتنمية دول شرق أفريقيا «يونيتامس».

وقالت الآلية، في بيان، إنها عقدت أمس، اجتماعاً تشاورياً مع اللجنة الرباعية العسكرية برئاسة نائب رئيس مجلس السيادة الفريق أول محمد حمدان دقلو وبحضور الفريق أول ركن شمس الدين كباشي والفريق إبراهيم جابر.

وبحسب البيان، فإن اللقاء الذي اتسم بروح إيجابية وبناءة، تناول التشاور حول القضايا ذات الصلة بالمحادثات المباشرة بين الأطراف السودانية أصحاب المصلحة المرتقبة خلال الأسبوع المقبل، وبما يسعى لاستعادة الحكم الدستوري، وتلبية تطلعات الشعب في التحول الديمقراطي المدني، وبناء السودان الجديد.

وشدد البيان على أنه «عشية الذكرى الثالثة لفض اعتصام القيادة العامة في الثالث من يونيو، تدعو الآلية الثلاثية السلطات إلى احترام وحماية الحق في التجمع السلمي والامتناع عن الاستخدام غير المبرر للعنف ضد المتظاهرين السلميين، وبما من شأنه تعزيز البيئة المواتية للعملية السياسية في البلاد». ودعت الآلية الثلاثية جميع الأطراف إلى الحفاظ على الطابع السلمي لإحياء ذكرى فض الاعتصام.

وكانت «الآلية الثلاثية» قد قادت محادثات غير مباشرة بين الأطراف السودانية في إطار جهود ترمي لحل الأزمة السياسية الحادة التي تعيشها البلاد منذ قرارات قائد الجيش رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبدالفتاح البرهان الصادرة في 25 أكتوبر الماضي، وقضت بحل الحكومة وفرض حالة الطوارئ وتجميد بعض بنود الوثيقة الدستورية.