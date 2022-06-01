حراك دبلوماسي دولي في عدن لبحث تمديد الهدنة

عدن، صنعاء (الاتحاد، وكالات)

شهدت مدينة عدن حراكاً دبلوماسيا دولياً مكثفاً للتشاور مع مجلس القيادة الرئاسي في اليمن بخصوص تمديد الهدنة.

وتواجد المبعوثان الأمريكي والسويدي وسفراء الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا والسويد والنرويج.

يأتي ذلك ضمن الجهود المبذولة لإنقاذ الهدنة قبيل انتهائها مساء اليوم الخميس، في ظل استمرار تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية ورفضها الوفاء بالتزاماتها مقابل ما نفذه الجانب الحكومي.

وتترقب الأوساط السياسية بياناً أممياً لتحديد مصير الهدنة، يشترط الجانب الحكومي موافقته على تمديدها لمدة شهرين إضافيين شروع ميليشيات الحوثي في فتح الطرقات الرئيسية في مدينة تعز وتسليم عائدات سفن المشتقات النفطية القادمة عبر ميناء الحديدة كرواتب للموظفين.

وأكد مجلس القيادة الرئاسي أن ميليشيات الحوثي الإرهابية ما زالت تغلق كافة الأبواب أمام جهود التهدئة، وترسل رسائل تحد في كل المناسبات، حتى من على طاولات المفاوضات، في إشارة إلى حضور وفد الميليشيات المفاوض في الأردن بالبزات العسكرية المنتحلة.

وأعرب رئيس مجلس القيادة رشاد العليمي خلال لقاء موسع أمس، مع سفراء الاتحاد الأوروبي لدى اليمن، عن أمله من المجتمع الدولي، بممارسة مزيد من الضغوط لدفع الميليشيات الحوثية نحو التعاطي الجاد مع جهود السلام وتغليب مصلحة الشعب اليمني على نزواتها الضيقة.

وقال: إن «مجلس القيادة، أعلن منذ اليوم الأول أنه مجلس سلام، لكنه في نفس الوقت مجلس عزم وقوة لردع أي تصعيد من جانب الميليشيات الحوثية».

وأكد العليمي التزام المجلس بخيار السلام العادل والشامل وفق مرجعيات حل الأزمة اليمنية المتوافق عليها.

من جانبه، أعرب سفير الاتحاد الأوروبي غابرييل مونويرا فينيالس، عن تقدير دول الاتحاد للجهود التي يبذلها مجلس القيادة الرئاسي، في سبيل انجاح الهدنة ودعم مساعي مبعوث الأمم المتحدة لتجديدها.

وأكد فيناليس، استمرار الدعم الأوروبي لمجلس القيادة في مختلف المجالات، قائلاً إن دول الاتحاد ستكون إلى جانب مجلس القيادة على طول الطريق، في تعزيز جهوده الجارية لتحسين الخدمات، ووضع الاقتصاد، وحضور المرأة على مستوى صنع القرار وبناء السلام.

كما تحدث في اللقاء سفراء فرنسا وألمانيا والنمسا وهولندا والسويد والنرويج والمبعوث السويدي الخاص، الذين أكدوا دعم بلدانهم للإصلاحات التي يقودها المجلس الرئاسي وأهمية استقرار السلطات للعمل من عدن.

وفي السياق، تلقى رئيس مجلس القيادة اتصالاً هاتفياً من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للبحث في مستجدات الأوضاع اليمنية، وفرص تمديد الهدنة، والبناء عليها لإحلال السلام والاستقرار في اليمن.

وذكر رئيس مجلس القيادة في هذا السياق بالمبادرات التي قدمها المجلس لإنجاح الهدنة بما فيها تسهيل وصول سفن الوقود إلى موانىء الحديدة، والرحلات التجارية عبر مطار صنعاء، مقابل العراقيل المستمرة من جانب الميليشيات الحوثية.

ودعا اللعيمي إلى مضاعفة الضغط على الميليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاق الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر تعز ودفع رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية.

من جانبه، أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن تفهمه لتحفظات الحكومة اليمنية، بشأن التعثر في بنود الهدنة المتعلقة بفتح الطرق الرئيسة في تعز والمحافظات الأخرى.

وتعهد جوتيريش بالضغط على الميليشيات الحوثية ودفعها للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بفتح معابر تعز، وتهيئة الظروف لتسوية سياسية شاملة في اليمن.

وفي سياق متصل، حذر رئيس الوزراء اليمني معين عبد الملك من استمرار الحصار الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على تعز ورفضها تنفيذ بنود الهدنة الأممية، قائلا إن ذلك يقود إلى وضع كارثي.

وأكد عبد الملك خلال استقباله السفير الأميركي لدى اليمن ستيفان فاجن والمبعوث الأميركي للبلاد تيم ليندركينج في عدن، أن ذلك يتطلب ضغطاً دولياً على ميليشيات الحوثي وداعميها، وفق ما نقلت وكالة الأنباء اليمنية «سبأ».

وأشاد عبد الملك بالدور الأميركي الحريص على إحلال الأمن والاستقرار في اليمن، وموقفها الواضح تجاه ما يجري، والدفع بجهود إحلال السلام وفق مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، ودعمها المستمر للحكومة اليمنية في مواجهة التحديات الراهنة خاصة الاقتصادية.