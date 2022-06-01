الإرياني: رفض «الحوثي» رفع الحصار عن تعز جريمة حرب

عدن (الاتحاد)

قال وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني، إن تعنت ميليشيات الحوثي الإرهابية في رفع الحصار عن محافظة تعز، رغم التنازلات التي قدمتها الحكومة في أكثر من ملف، والدعوات الدولية، والضغوط الشعبية، يؤكد فرضها سياسة العقاب الجماعي والقتل الممنهج لأبناء المحافظة التي كانت صاحبة الطلقة الأولى في مواجهة الانقلاب‏.

وأوضح الإرياني في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن الحصار الخانق الذي تفرضه ميليشيات الحوثي الإرهابية على محافظة تعز الأكثر كثافة بشرية في اليمن، والمتواصل منذ 7 أعوام، وأعمال القتل اليومي والتنكيل بحق النساء والأطفال والشيوخ المحافظة، يمثل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، وأنتهاك سافر للقوانين والمواثيق الدولية‏.

وأشار الإرياني إلى أن التقارير التي أصدرتها مراكز رصد حقوقية أن ضحايا قصف ميليشيات الحوثي لمحافظة تعز بقذائف الدبابات والمدفعية والهاون، والقناصة، من المدنيين خلال الأعوام من 2015 إلى 2020، بلغ 3590 قتيل، منهم 761 طفلا و347 امرأة و289 مسنا، و13736 مصاب، منهم 3155 طفلا و1180 امرأة و764 مسنا‏. وطالب الإرياني المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأمريكي ومنظمات حقوق الإنسان بإدانة هذه الجريمة النكراء، والضغط على ميليشيات الحوثي لوقف التلاعب بالملف، ورفع الحصار بشكل فوري وكامل عن محافظة تعز، وملاحقة المسؤولين عنه من قيادات وعناصر الميليشيات باعتبارهم مجرمي حرب.