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الأردن وفرنسا تدعوان إلى السلام العادل والشامل
وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي
2 يونيو 2022 01:17

عمّان (وكالات)

أكد وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي ونظيرته الفرنسية كاترين كولونا أمس، ضرورة إطلاق جهود مكثفة لإيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين.
وذكر بيان لوزارة الخارجية الأردنية أن ذلك جاء في اتصال هاتفي أجراه الوزير الأردني مع نظيرته الفرنسية أكد خلاله الطرفان استمرار التنسيق الثنائي مع الشركاء في المجتمع الدولي ومن خلال «مجموعة ميونيخ» التي تضم أيضاً مصر وألمانيا لإطلاق جهود إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط.
وبحسب البيان، بحث الوزيران أيضاً الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ودعم العراق واستقراره وعديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، مؤكدين استمرار العمل من أجل تعزيز التعاون في مختلف المجالات وتعميق التنسيق إزاء القضايا الإقليمية وجهود تحقيق الأمن والاستقرار. 
ووفق البيان اتفق الوزيران على الاجتماع في وقت قريب من أجل متابعة الحديث حول آليات تفعيل التعاون الثنائي ومقاربة الأزمات الإقليمية وجهود حلها. وبحث الصفدي وكولونا التي ترأس بلادها الدورة الحالية للاتحاد الأوروبي التعاون بين المملكة والاتحاد الأوروبي والاجتماع الـ 14 لمجلس الشراكة الذي يستضيفه الأردن اليوم. 
وثمن الصفدي موقف فرنسا الداعم لحل الدولتين والداعي إلى احترام الوضع التاريخي في القدس ومقدساتها.

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أيمن الصفدي
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