الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
روسيا: شحنات الأسلحة لأوكرانيا تزيد خطر تورط دول ثالثة في النزاع مع كييف
روسيا: شحنات الأسلحة لأوكرانيا تزيد خطر تورط دول ثالثة في النزاع مع كييف
1 يونيو 2022 23:04

 حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تزيد خطر تورط دول ثالثة في النزاع بين موسكو وكييف.
وقال لافروف خلال زيارة دبلوماسية للسعودية، إن هذه الأنواع من المخاطر موجودة طبيعيا، مضيفا أن طلبات أوكرانيا من الأسلحة تفاقم الموقف سوءا.
وأضاف «ذلك استفزاز يهدف بشكل مباشر إلى تورط الغرب في مسائل عسكرية».
وتابع أن السياسيين الغربيين الحكماء يدركون هذه المخاطر ولكن ليس كلهم «بصفة خاصة أولئك في الجزء الشمالي»من الاتحاد الأوروبي.
وذكر «هناك سياسيون مستعدون للتورط في هذا الجنون لكي يعززوا فقط طموحاتهم».
غير أنه قال إن هناك أيضا دولا مسؤولة فهمت أن مثل هذه السيناريوهات ليست «مقبولة».

 

المصدر: د ب أ
روسيا
أوكرانيا
سيرجي لافروف
آخر الأخبار
1000حالة زواج مدني لدى «قضاء أبوظبي»
الإمارات
1000حالة زواج مدني لدى «قضاء أبوظبي»
اليوم 11:49
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
الرياضي
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
اليوم 11:31
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©