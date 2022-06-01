روسيا: شحنات الأسلحة لأوكرانيا تزيد خطر تورط دول ثالثة في النزاع مع كييف

حذر وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف من أن شحنات الأسلحة الغربية إلى أوكرانيا تزيد خطر تورط دول ثالثة في النزاع بين موسكو وكييف.

وقال لافروف خلال زيارة دبلوماسية للسعودية، إن هذه الأنواع من المخاطر موجودة طبيعيا، مضيفا أن طلبات أوكرانيا من الأسلحة تفاقم الموقف سوءا.

وأضاف «ذلك استفزاز يهدف بشكل مباشر إلى تورط الغرب في مسائل عسكرية».

وتابع أن السياسيين الغربيين الحكماء يدركون هذه المخاطر ولكن ليس كلهم «بصفة خاصة أولئك في الجزء الشمالي»من الاتحاد الأوروبي.

وذكر «هناك سياسيون مستعدون للتورط في هذا الجنون لكي يعززوا فقط طموحاتهم».

غير أنه قال إن هناك أيضا دولا مسؤولة فهمت أن مثل هذه السيناريوهات ليست «مقبولة».