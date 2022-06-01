بايدن يعلن مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا

أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الأربعاء، حزمة مساعدات عسكرية جديدة لأوكرانيا بقيمة 700 مليون دولار أميركي تتضمن أنظمة صواريخ عالية الدقة والتي بإمكانها ضرب أهداف على بعد يصل إلى 80 كيلومتراً.

وأضاف بايدن، في بيان "الولايات المتحدة ستقف مع شركائنا الأوكرانيين وتستمر في تزويد أوكرانيا بالأسلحة والعتاد".

وأعلن بايدن الخطة التي تتضمن منح أوكرانيا أنظمة صواريخ "هيمارس" عالية الدقة بعد أن تلقى تطمينات من كييف من أنها لن تستخدمها لضرب أهداف داخل الأراضي الروسية.

وفرض بايدن هذا الشرط على أوكرانيا.

وتسعى أوكرانيا للحصول على أنظمة راجمات صواريخ متعددة مثل "إم270" و"إم142 هيمارس" ليكون لديها المزيد من القوة النارية بمدى أبعد.

وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن "الأوكرانيون قدموا لنا تطمينات بأنهم لن يستخدموا تلك الأنظمة ضد أهداف على الأراضي الروسية".

وفي وقت سابق، قال جوناثان فاينر نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إن الأوكرانيين يطلبون تلك الأنظمة وإن واشنطن تعتقد أنها ستلبي احتياجاتهم.

وأضاف فاينر في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" التلفزيونية الأميركية "طلبنا من الأوكرانيين ضمانات بأنهم لن يستخدموا تلك الأنظمة لضرب أهداف داخل روسيا".

وأكد فاينر وجود أهداف مهمة لا يمكن للأوكرانيين الوصول لها بالأسلحة التي لديهم حاليا، وأن النظام الصاروخي سيصنع فارقا كبيرا في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.

وقال مسؤولون إن الحزمة الجديدة تشمل بخلاف الصواريخ ذخائر وعددا من رادارات المراقبة الجوية وصواريخ "جافلين" المضادة للدبابات، وكذلك أسلحة مضادة للدروع.

ويطلب المسؤولون الأوكرانيون من الحلفاء أنظمة صواريخ بعيدة المدى، يمكنها إطلاق وابل من الصواريخ على بعد مئات الكيلومترات.

وقالت روسيا إن الولايات المتحدة تصب بذلك الزيت على النار.