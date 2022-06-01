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تفتيش مكاتب ل«بي إم دبليو» في ألمانيا والنمسا على خلفية حرائق المحركات
تفتيش مكاتب ل«بي إم دبليو» في ألمانيا والنمسا على خلفية حرائق المحركات
1 يونيو 2022 21:36

أعلنت شركة «بي إم دبليو» الألمانية للسيارات، اليوم الأربعاء، أن الادعاء العام في ميونخ فتش مكاتب في مقر المجموعة في ميونخ وفي مدينة شتاير النمساوية.
وقالت الشركة إن هذه الخطوة جاءت بناء على طلب مساعدة قدمتها السلطات في كوريا الجنوبية في عام 2020 بخصوص عشرات الحرائق في محركات بسيارات «بي إم دبليو» في كوريا الجنوبية في عام 2018. 

وقال متحدث باسم «بي إم دبليو» في ميونخ إن الادعاء العام في سول رفع مؤخراً دعوى قضائية ضد «بي إم دبليو كوريا» وموظفين هناك بسبب الاشتباه في التكتم على عيوب تقنية والبدء في استدعاء السيارات بعد فوات الأوان.وكانت السلطات الكورية أوقفت التحقيقات مع «بي إم دبليو» في مايو الماضي.
وأكد المتحدث باسم الشركة أن التحقيقات لم تتعلق في أي وقت من الأوقات باتهام باستخدام أجهزة غلق غير مسموح بها، وقال إن المجموعة تتعاون بشكل كامل مع السلطات في كوريا وكذلك مع الادعاء العام في ميونخ.

 

المصدر: د ب أ
بي إم دبليو
ألمانيا
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