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إعلان نتائج دراسة عن لقاح خاص بأوميكرون قريبا
أوجور شاهين، رئيس "بيونتك"
1 يونيو 2022 21:11

توقعت شركة "بيونتك" الألمانية للأدوية، اليوم الأربعاء، التوصل "في الأسابيع المقبلة" إلى نتائج دراساتها السريرية الحالية حول فعالية وأمان لقاحات كورونا التي تم تعديلها لتكون مرشحة لمكافحة متحور أوميكرون.
وخلال الجمعية العمومية الافتراضية للشركة، أعلن مؤسس "بيونتك" ورئيسها أوجور شاهين أن من المنتظر مناقشة هذه النتائج "على وجه السرعة" مع السلطات المختصة بإصدار التراخيص، مشيرا إلى أن السلطات ستحدد بناء على هذه البيانات الإجراء اللاحق الذي سيكون لازما لإصدار ترخيص محتمل للمادة الفعالة المعدلة.
من ناحية أخرى، قال شاهين إن دفاتر طلبيات لقاح كورونا الذي طورته "بيونتك" وشريكتها الأميركية "فايزر"، ممتلئة بشكل جيد، لافتا إلى أن حجم الطلبيات لهذا العام يبلغ نحو 2,4 مليار جرعة (وفقا للوضع في نهاية أبريل الماضي).
وأعرب شاهين عن اعتقاده بأن نجاح لقاح كورونا حوّل "بيونتك" إلى "مركز قوة للعلاج المناعي" وقال إن هناك إمكانية لتطبيق العديد من المنتجات في مجال مكافحة السرطان والأمراض المعدية خلال السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة.
من جانبه، أكد المدير المالي للشركة ينس هولشتاين للمساهمين المشاركين في الجمعية عبر الفيديو، التوقعات التي تشير إلى أن إجمالي مبيعات الشركة ستتراوح في هذا العام بين 13 و17 مليار يورو.
يشار إلى أن "بيونتك"، ومقرها في مدينة ماينتس غربي ألمانيا، زادت عدد العاملين فيها في الوقت الراهن ليتجاوز 3000 شخص على مستوى العالم.

المصدر: د ب أ
بيونتك
لقاح كورونا
أوميكرون
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