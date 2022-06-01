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السعودية: منع المسافرين من وضع "عبوات زمزم" داخل الأمتعة
السعودية: منع المسافرين من وضع "عبوات زمزم" داخل الأمتعة
1 يونيو 2022 21:04

قررت السلطات السعودية اليوم الأربعاء منع المسافرين الى خارج المملكة من وضع "عبوات ماء زمزم" داخل الأمتعة الموزونة.
وذكرت وكالة الانباء السعودية "واس" اليوم الأربعاء "أن الهيئة العامة للطيران المدني في الملكة أصدرت تعميماً جديداً إلى جميع الناقلات العاملة بمطارات المملكة بما يشمل الطيران الخاص، بشأن التزام الركاب المغادرين من مطارات المملكة بعدم وضع (عبوات زمزم) داخل الأمتعة الموزونة".
وشددت الهيئة "على أن عدم الالتزام بالتعاميم التي تصدرها الهيئة؛ يعد مخالفة صريحة للأوامر الحكومية، وسيتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالف وتحميله المسؤولية المترتبة على ذلك".
 

المصدر: د ب أ
السعودية
ماء زمزم
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