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جونسون: قضية «بارتي جيت» لن تدفعني للاستقالة
جونسون
1 يونيو 2022 20:14

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه لن يكون تصرفا "مسؤولا" أن يستقيل بسبب ما يسمى بفضيحة "بارتي جيت"، برغم دعوة عدد متزايد من نواب البرلمان المنتمين لحزب المحافظين إلى تغيير زعيم الحزب، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

وقال جونسون في مقابلة مع موقع "مامزنت" تم نشره اليوم: "في الواقع لا أعتقد أنه سيكون تصرفا مسؤولا الآن، نظرا لجميع ما يحدث الآن"، في إشارة إلى الضغوط الاقتصادية وحرب روسيا في أوكرانيا.

وأضاف: "لدينا جدول أعمال ضخم لننفذه، وهو ما تم انتخابي لتنفيذه".

وارتفع عدد نواب حزب المحافظين في البرلمان الذين يطالبون بإجراء تصويت على الثقة في جونسون منذ نشر تحقيق داخلي عن الحفلات غير المشروعة التي تم تنظيمها في (داونينج ستريت) مقر الحكومة خلال جائحة كورونا.

ويأتي عدم اليقين بشأن مستقبل جونسون بينما يواجه البريطانيون ارتفاع تكلفة الطاقة وأشد ضغط على مستويات المعيشة منذ خمسينيات القرن الماضي.

 

المصدر: وكالات
فيروس كورونا
بريطانيا
بوريس جونسون
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