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مقتل جندي من قوة حفظ السلام في مالي
قوات حفظ السلام في مالي
1 يونيو 2022 20:02

قتل جندي من قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في مالي وجرح ثلاثة آخرون صباح اليوم الأربعاء في هجوم على موكب لهم في مدينة كيدال (شمال)، حسب ما أعلن المتحدث باسم بعثة المنظمة الدولية أوليفييه سالغادو على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال مسؤول أمني، طلب عدم الكشف عن هويته، إن جنود حفظ السلام الذين أصيبوا هم جزء من الكتيبة الأردنية في "بعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي" (مينوسما) التي تحدثت عن تعرضها لهجوم "إرهابي" من دون أي إشارة لهوية منفذيه.
وقال سالغادو، في تغريدة أولى "تعرّض الموكب خلال ساعة من الوقت لإطلاق نار مباشر وقذيفة أر بي جي".
وأضاف، في وقت لاحق "لسوء الحظّ، توفي أحد عناصر حفظ السلام متأثراً بجراحه، في أعقاب الهجوم هذا الصباح".
تنشط قوة "مينوسما"، البالغ عديدها نحو 13 ألف عنصر، في مالي منذ العام 2013، وتعد حاليا البعثة الأممية الأكثر تكبدا للخسائر البشرية في العالم.
وبحسب البعثة، قتل 172 من عناصرها خلال هجمات.
شهدت مالي، الواقعة في قلب منطقة الساحل الأفريقي، أعمالا إرهابية تنفذها جماعات مرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش الإرهابيين. وأودت تلك الهجمات الإرهابية بحياة الآلاف من المدنيين والعسكريين، وأدّت إلى نزوح مئات الآلاف عن قراهم.

المصدر: آ ف ب
مالي
الأمم المتحدة
قوات حفظ السلام
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