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بلينكن يتوقع استمرار الحرب في أوكرانيا لفترة
بلينكن
1 يونيو 2022 19:47

رأى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، أن الحرب التي تشنها روسيا في أوكرانيا ستستمر "أشهرا عدة".
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحافي عقده مع الأمين العام للحلف الأطلسي ينس ستولتنبرغ في واشنطن إن الحرب "قد تنتهي غدا إذا أوقفت روسيا عدوانها" لكن "لا نرى أي مؤشر في هذا الاتجاه في المرحلة الراهنة".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أن أوكرانيا وعدت الولايات المتحدة بأنها لن تستخدم الأسلحة الجديدة البعيدة المدى ضد أهداف داخل روسيا.

وأوضح في مؤتمر صحافي مشترك مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ "قدم الأوكرانيون لنا تأكيدات بأنهم لن يستخدموا هذه الأنظمة ضد أهداف في الأراضي الروسية".

المصدر: وكالات
روسيا
أنتوني بلينكن
أميركا
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