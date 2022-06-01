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متحورة جديدة من أوميكرون ترفع الإصابات في البرتغال
طاقم طبي يعتني بمريض مصاب بكورونا في مستشفى بالبرتغال
1 يونيو 2022 19:27

تسببت السلالة المتحورة الجديدة "بي ايه. 5" من فيروس أوميكرون في زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البرتغال.
وذكر المعهد الوطني للصحة أن نحو 87% من حالات الإصابة الجديدة في البلاد كانت بالسلالة الجديدة "بي ايه. 5".
وارتفعت حالات الإصابة خلال سبعة أيام لكل 100 ألف نسمة إلى أربعة أضعاف منذ منتصف أبريل لتصل إلى 1800 حالة.
وأشار المعهد إلى أن الأمر المثير للقلق هو أنه على الرغم من وصول معدل التطعيم في البرتغال إلى 87 %، إلا أن هناك زيادة في عدد المرضي الذين يتلقون العلاج في المستشفيات وفي عدد حالات الوفاة.
ولم تعد البرتغال، التي يبلغ عدد سكانها 10 ملايين نسمة، تفرض قيوداً كثيرة لاحتواء فيروس كورونا. ولم يعد ارتداء الكمامات إلزامياً إلا في وسائل النقل العام ودور رعاية المسنين والمستشفيات.

المصدر: د ب أ
البرتغال
فيروس كورونا
سلالة متحورة
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