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المفوضية الأوروبية توافق على تطبيق اليورو في كرواتيا
المفوضية الأوروبية توافق على تطبيق اليورو في كرواتيا
1 يونيو 2022 19:21

أعلنت المفوضية الأوروبية في بروكسل، اليوم الأربعاء أن كرواتيا استوفت الشروط المطلوبة لتطبيق العملة الأوروبية الموحدة (يورو) لديها.
وتعتزم كرواتيا التخلي عن عملتها المحلية كونا واستخدام اليورو بدلا منها اعتباراً من مطلع يناير المقبل.
وقالت المفوضية إنه بذلك يمكن اتخاذ القرارات المعلقة للاتحاد الأوروبي لتحول كرواتيا لاستخدام اليورو.
يذكر أن كرواتيا كانت تسعى منذ سنوات لاستيفاء المعايير المطلوبة للانضمام إلى نادي اليورو؛ وكانت آخر دولة انضمت إلى هذا النادي هي ليتوانيا في مطلع 2015 لتكون العضو التاسع عشر في مجموعة اليورو.
وبموجب معاهدات الاتحاد الأوروبي، تلتزم كل الدول الأعضاء في التكتل باستثناء الدنمارك بالانضمام إلى مجموعة اليورو بمجرد استيفاء الشروط الخاصة بذلك. وهناك العديد من الدول لا تسير في هذا الاتجاه بقوة مثل السويد والمجر.

المصدر: د ب أ
كرواتيا
المفوضية الأوروبية
اليورو
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