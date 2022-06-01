أردوغان يلغي اتفاقية مع اليونان

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، أنّه لن يلتقي بعد الآن مسؤولين يونانيين يتّهمهم "بعدم الصدق".

وقال أردوغان، أمام أعضاء من البرلمان في أنقرة "لن نعقد لقاءات ثنائيّة معهم"، وذلك في ظلّ اتهامات متبادلة بين الطرفين.

وأضاف "تعلمون أنّنا عقدنا اتفاقاً حول مجلس استراتيجيّ أعلى مع اليونان. أعلمت وزير الخارجية في الأمس أننا أوقفنا العمل به".

وينصّ الاتفاق، المعقود بين البلدين عام 2010، على عقد لقاءات دوريّة على أعلى المستويات لتعزيز التعاون بين البلدين.

وقال أردوغان مشيراً إلى رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس من دون أن يسمّيه قائلاً "يذهب إلى الولايات المتحدة، ويتحدث ضدنا أمام الكونجرس، سئمنا ذلك. نحن مستعدون للترحيب بك إن كنت صادقاً، لكن إن لم تكن كذلك، نحن آسفون".

وقد صعّدت تركيا انتقاداتها ضد اليونان بعد خطاب الرئيس اليوناني أمام الكونجرس الأميركي منتصف مايو الماضي.

لكن العلاقات بين البلدين تشهد اضطرابات متكررة، وتتبادل أنقرة وأثينا باستمرار الاتهام بانتهاك المياه الإقليمية والمجال الجوي لكل منهما.

وانتقد رئيس الوزراء اليوناني تركيا من دون أن يسمّيها.

وتتهم السلطات التركية اليونانيين بتسليح جزر بحر إيجه في انتهاك، على حد قولها، لمعاهدتين.

وكرّر وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، أمس الثلاثاء، أن أنقرة ستشكك في سيادة اليونان على الجزر إذا استمرت في إرسال قوات إليها.

وقال، في مقابلة مع وكالة انباء الأناضول "انتهكت اليونان وضع هذه الجزر وعليها إزالة السلاح منها. وإلا سيبدأ نقاش حول سيادتها".