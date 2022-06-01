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واشنطن تحدد مهمة صواريخها المقدمة لأوكرانيا
قاذفة صواريخ أوكرانية
1 يونيو 2022 19:11

حدد مسؤول في البيت الأبيض، اليوم الأربعاء، مهمة أنظمة الصواريخ المتطورة التي ستقدمها الولايات المتحدة لأوكرانيا. 
وأضاف جوناثان فاينر نائب مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض إن مهمة تلك الصواريخ دفاعية ولتنفيذ ضربات داخل روسيا.
ووافق الرئيس الأميركي جو بايدن على تزويد أوكرانيا بأنظمة صواريخ يمكنها ضرب أهداف روسية بعيدة المدى بدقة في إطار حزمة أسلحة قيمتها 700 مليون دولار أميركي من المقرر أن يتم الكشف عنها اليوم الأربعاء.
وقال نائب مستشار الأمن القومي إن الأوكرانيين يطلبون تلك الأنظمة وإن واشنطن تعتقد أنها ستلبي احتياجاتهم.
وأضاف فاينر، في مقابلة مع قناة "سي.إن.إن" التلفزيونية الأميركية "طلبنا من الأوكرانيين ضمانات بأنهم لن يستخدموا تلك الأنظمة لضرب أهداف داخل روسيا. هذا صراع دفاعي الذي يقوم به الأوكرانيون".
وأكد فاينر وجود أهداف مهمة لا يمكن للأوكرانيين الوصول لها بالأسلحة التي لديهم حالياً، وأن النظام الصاروخي سيصنع فارقاً كبيراً في المنطقة الجنوبية الشرقية من البلاد.
وقال مسؤول روسي إن موسكو تعتبر هذا التطور "سلبياً للغاية". 

المصدر: رويترز
صواريخ
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