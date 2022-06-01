الخميس 2 يونيو 2022
أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
عربي ودولي
أوكرانيا تعلق على سيطرة روسيا على سيفيرودونيتسك
أوكرانيون في ملجأ
1 يونيو 2022 19:00

علق رئيس إدارة مدينة سيفيرودونيتسك، اليوم الأربعاء، على تقارير بشأن سيطرة روسيا على المدينة.
وقال أولكساندر ستريوك، في مقابلة أجرتها معه رويترز عبر الهاتف، إن القوات الأوكرانية تسيطر على 20 بالمئة فقط من المدينة الواقعة بشرق البلاد، لكن لا يزال هناك أمل في أن تتمكن من منع روسيا من السيطرة عليها بالكامل.ودخلت القوات الروسية المدينة الواقعة في منطقة لوجانسك في أواخر الأسبوع الماضي.
وإذا سيطرت روسيا على المدينة ومدينة أخرى أصغر تقابلها على الضفة الغربية من نهر "سيفيرسكي دونيتس"، فستكون قد سيطرت بالكامل على منطقة لوجانسك، إحدى منطقتين تتألف منهما دونباس.
وقال رئيس إدارة المدينة الأوكراني إن القوات الروسية تسيطر على 60 بالمئة من المدينة وتسيطر أوكرانيا على 20 بالمئة، في حين لا يسيطر أي طرف على العشرين بالمئة الباقية، وأحجم عن الكشف عن موقعه.
وقال ستريوك "تدافع قواتنا المسلحة بشراسة عن العشرين بالمئة... قواتنا مرابطة عند خطوط الدفاع. هناك محاولات تبذل لصد القوات الروسية".
وتابع قائلاً "رغم كل شيء، لدينا أمل".
وأشار إلى أن ما بين 12 و13 ألفاً لا يزالون في المدينة وأن الدخول للمدينة لإيصال الأغذية والمساعدات الأخرى بات مستحيلاً.

المصدر: رويترز
أوكرانيا
سيفيرودونيتسك
آخر الأخبار
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
الرياضي
جيكوبس ينسحب من الدوري الماسي
اليوم 11:31
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
الرياضي
المغرب يخسر ودياً أمام نظيره الأميركي
اليوم 11:25
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
عربي ودولي
الكرملين: لا توجد أي اتصالات حالياً بين موسكو وواشنطن
اليوم 11:16
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
الرياضي
القائد روبرتسون يعتذر بعد الهزيمة أمام أوكرانيا
اليوم 11:13
شعار تويتر
دنيا
"تويتر" تختبر ميزة جديدة لتنبيه المستخدمين
اليوم 10:58
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©