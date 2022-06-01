أوكرانيا تعلق على سيطرة روسيا على سيفيرودونيتسك

علق رئيس إدارة مدينة سيفيرودونيتسك، اليوم الأربعاء، على تقارير بشأن سيطرة روسيا على المدينة.

وقال أولكساندر ستريوك، في مقابلة أجرتها معه رويترز عبر الهاتف، إن القوات الأوكرانية تسيطر على 20 بالمئة فقط من المدينة الواقعة بشرق البلاد، لكن لا يزال هناك أمل في أن تتمكن من منع روسيا من السيطرة عليها بالكامل.ودخلت القوات الروسية المدينة الواقعة في منطقة لوجانسك في أواخر الأسبوع الماضي.

وإذا سيطرت روسيا على المدينة ومدينة أخرى أصغر تقابلها على الضفة الغربية من نهر "سيفيرسكي دونيتس"، فستكون قد سيطرت بالكامل على منطقة لوجانسك، إحدى منطقتين تتألف منهما دونباس.

وقال رئيس إدارة المدينة الأوكراني إن القوات الروسية تسيطر على 60 بالمئة من المدينة وتسيطر أوكرانيا على 20 بالمئة، في حين لا يسيطر أي طرف على العشرين بالمئة الباقية، وأحجم عن الكشف عن موقعه.

وقال ستريوك "تدافع قواتنا المسلحة بشراسة عن العشرين بالمئة... قواتنا مرابطة عند خطوط الدفاع. هناك محاولات تبذل لصد القوات الروسية".

وتابع قائلاً "رغم كل شيء، لدينا أمل".

وأشار إلى أن ما بين 12 و13 ألفاً لا يزالون في المدينة وأن الدخول للمدينة لإيصال الأغذية والمساعدات الأخرى بات مستحيلاً.