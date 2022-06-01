ماليزيا تفرض حظراً على تصدير الدجاج

تبدأ ماليزيا اليوم الأربعاء تطبيق حظر على صادرات الدجاج.

وقالت وزارة الزراعة والصناعات الغذائية إن الحظر يشمل الدواجن الحية والمذبوحة الكاملة واللحوم المبردة والمجمدة والمنتجات الغذائية المصنوعة من الدجاج.

وكانت الوزارة قالت في ساعة متأخرة من الليلة الماضية إنها قررت إلغاء وحظر جميع التصاريح الخاصة بتصدير الدجاج.

ووفقا لوكالة "بلومبرج" للأنباء، فإن خدمات الحجر الصحي والتفتيش ستعمل على التأكد من الالتزام بالحظر من خلال نشر مسؤولين منها على جميع نقاط التصدير.

وتجدر الإشارة إلى أن من تثبت إدانتهم بانتهاك حظر التصدير سيواجهون غرامات تصل إلى مئة ألف رينجت (22816 دولاراً أمركياً) أو السجن لمدة تصل إلى ست سنوات، عند انتهاك الحظر للمرة الأولى.