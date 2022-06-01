قتلى وجرحى في زلزالين ضرباً جنوب غرب الصين

لقي 4 أشخاص على الأقل حتفهم وأصيب 14 آخرون بجروح في زلزالين ضربا مناطق في جنوب غرب الصين، اليوم الأربعاء، على ما ذكرت وسائل إعلام رسمية.

وقالت شبكة التلفزيون الصيني العام (سي سي تي في) إن زلزالاً بلغت شدته 6,1 درجات ضرب على عمق ضحل منطقة ليس فيها كثافة سكانية في إقليم سيتشوان على بعد 100 كلم غرب العاصمة الإقليمية شينغدو.

تلت هذا الزلزال الأول بعد ثلاث دقائق هزة ارتدادية بلغت قوتها 4,5 درجات، وأدت إلى الوفيات والإصابات بحسب الشبكة.

وأظهرت مشاهد بثتها الشبكة العشرات من التلاميذ وهم يصرخون ويحتمون تحت مناضدهم فيما بدأت مدرستهم تهتز، قبل أن يخرجوا من صفوفهم واضعين أذرعتهم فوق رؤوسهم.

وأظهر تسجيل آخر نشرته شبكة سي جي تي إن الحكومية، تداعيات الهزة الأولى التي تسببت بانزلاقات في التربة دمرت سيارات وخلفت حطام صخور وأوحالاً على أحد الطرق.

وأرسلت سلطات مدينة يآن أكثر من 4500 شخص إلى منطقة الزلزال بينهم فرق إنقاذ وإطفاء ومن الشرطة العسكرية، بحسب سي سي تي في.

وقالت إن المدينة "تبذل قصارى جهدها لإنقاذ العالقين ... وتقليل عدد الوفيات إلى أقصى حد ممكن".

كما يبذل المسؤولون جهودهم لـ"ضمان عدم وقوع إصابات نتيجة كوارث جانبية"، بحسب التلفزيون العام.