ماكرون يدعو للشفافية بشأن حوادث استاد فرنسا

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الحكومة إلى "الشفافية" بشأن الحوادث التي وقعت في استاد فرنسا قبل جلسة استماع منتظرة في مجلس الشيوخ لوزيري الداخلية جيرالد دارمانان والرياضة أميلي أوديا-كاستيرا.

واعترفت أوليفيا غريغوار المتحدثة الرسمية باسم الحكومة، بعد اجتماع لمجلس الوزراء بأنه كان "يمكن بالتأكيد أن يكون أداؤنا أفضل"، مع تواصل الجدل حول الفوضى التي حدثت السبت على هامش نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت إن رئيس الدولة طالب الحكومة بالتحلي "بالشفافية وكشف الوقائع ومقترحات حتى لا تتكرر وبتحسين القدرة على الرد".

وأضافت أن ما ينتظره الرئيس صار أقرب إلى "هاجس" لديه داعية إلى "بعض الهدوء وإن كانت الأمور تحتاج إلى تحسين".

وقالت غريغوار "هل فرنسا دولة عظيمة قادرة على استضافة أحداث رياضية دولية كبرى؟ نعم وأربع مرات نعم".

وسيرد الوزيران على أسئلة أعضاء لجنتي القانون والثقافة اعتبارا من الساعة (17,00 (15,00ت غ) ، خلال جلسة مفتوحة للصحافة تُنقل مباشرة على الموقع الالكتروني لمجلس الشيوخ.

وحذر رئيس لجنة القوانين فرانسوا نويل بافيه (حزب الجمهوريين، يمين) في تصريح لإذاعة فرانس انفو "ما سنحاول معرفته هو: أين تكمن المسؤوليات وخصوصا أين تكمن الصعوبات".

ما زال الجدل محتدما حول إجراءات الحفاظ على النظام على هامش أهم مباراة في الموسم في أوروبا فاز بها نادي ريال مدريد (1-0) على ليفربول.

وأعلن المدير التنفيذي للنادي الإنكليزي بيلي هوغان أن منصة لجمع شهادات أنصار الفريق تم إنشاؤها الإثنين تلقت خمسة آلاف رد خلال 24 ساعة.

وأضاف أن ما قرأه "روّعه"، موضحاً أن "رجالاً ونساء وأطفالاً وأصحاء وآخرين عوملوا بشكل عشوائي خلال نهار السبت".

وأعرب عن أسفه لحدوث ذلك. ومنذ مساء السبت يحمل جيرالد دارمانان وأميلي أوديا كاستيرا المشجعين البريطانيين مسؤولية الفوضى بسبب "عمليات احتيال كبيرة ومنظمة لبيع تذاكر مزيفة".

وقال دارمانان "كان هناك بين ثلاثين وأربعين ألف مشجع إنكليزي في استاد فرنسا إما بدون تذكرة أو بتذاكر مزورة".

وأثارت هذه الأرقام جدلاً واسعاً في فرنسا وبريطانيا على حد سواء. أدى هذا الوضع بحسب السلطات، إلى ازدحام شديد بالقرب من استاد فرنسا وفلتان وتدخل للشرطة لم يتسبب في وقوع إصابات خطيرة.