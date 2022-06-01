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بعد «مجزرة تكساس».. نيويورك تتخذ هذه الخطوة
من المدرسة التي شهدت المجزرة
1 يونيو 2022 18:30

تعهدت حاكمة نيويورك كاثي هوكول ونواب البرلمان برفع السن القانوني الذي يسمح به بشراء بندقية ايه ار15- في نيويورك إلى 21 عاماً من 18 عاماً، وإصدار حزمة إجراءات لتشديد قوانين الأسلحة قبل نهاية الدورة التشريعية للولاية الأسبوع الجاري.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء القول عن المسؤولين المحليين إنهم يريدون سد الثغرات والتصدي للفجوات في القوانين التي تسمح بالمجازر المتتالية.

واستشهد المسؤولون بعمليات إطلاق النار في بافلو بنيويورك ويوفالدي في تكساس.

ومن شأن مشاريع القوانين أن تحظر شراء السترات الواقية للمدنيين واشتراط الحصول على ترخيص لشراء سلاح نصف آلي، وتجريم التهديد بإلحاق أذى جماعي وتعزيز «قوانين الأسلحة» التي تمنع الأشخاص الخطيرين من اقتناء السلاح.

وسوف يجعل مشروع قانون رفع سن شراء بنادق هجومية نيويورك متماشياً مع ولايات مثل إلينوي وواشنطن وهاواي وفلوريدا التي مررت القانون رداً على حادث إطلاق النار في مدرسة باركلاند الثانوية في 2018.

المصدر: وكالات
مدرسة
أسلحة
تكساس
نيويورك
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