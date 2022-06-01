جوتيريش يتوقع تقدماً بشأن أزمة الغذاء

قال أنطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، اليوم الأربعاء، إنه متفائل بشأن تخفيف حدة أزمة الغذاء.

وحذر جوتيريش من أن التوصل إلى أي اتفاق بشأن السماح بمرور شحنات سلع، مثل الحبوب والزيت، ما زال بعيد المنال.

وأججت الحرب مخاوف من أزمة غذاء عالمية برفع أسعار الحبوب وزيوت الطهي والوقود والأسمدة. وروسيا وأوكرانيا تصدران نحو ثلث إمدادات القمح العالمية كما إن روسيا مورد رئيس للأسمدة وأوكرانيا مورد رئيس للذرة وزيت دوار الشمس، التي ينتج منها زيت الطهي.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في مؤتمر صحفي مع رئيسة الوزراء السويدية ماجدالينا أندرسون في ستوكهولم "أعتقد أن هناك تقدماً لكننا لم نصل إلى حل بعد. هذه أمور معقدة وحقيقة تشابك كل الأمور تزيد من صعوبة المفاوضات".

ومع إغلاق جميع موانئ أوكرانيا على البحر الأسود، توقفت شحنات الحبوب من أوكرانيا منذ بدء العملية الروسية يوم 24 فبراير. وتلقي موسكو اللوم على العقوبات الغربية في تعطيل صادرات الحبوب والأسمدة.

ويحاول جوتيريش، الذي زار موسكو وكييف في وقت سابق هذا العام، التوسط فيما وصفه بأنه اتفاق شامل لاستئناف صادرات الغذاء الأوكرانية وصادرات الغذاء والأسمدة الروسية في إطار جهود الأمم المتحدة لتخفيف حدة الأزمة.

وقال جوتيريش "كما قلت لمجلس الأمن، أنا متفائل، لكن ما زالت هناك طرق يتعين السير فيها ونحن ملتزمون تماماً بإنجاح هذا الأمر".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق هذا الأسبوع إن روسيا مستعدة لتسهيل صادرات القمح الأوكراني عبر البحر الأسود فضلاً عن شحنات الأسمدة الروسية إذا تم تخفيف العقوبات.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، أمس الثلاثاء، إن مسؤولة كبيرة في المنظمة أجرت "مناقشات بناءة" في موسكو مع أندريه بيلوسوف نائب رئيس الوزراء الروسي بشأن تسهيل صادرات الحبوب والأسمدة الروسية إلى الأسواق العالمية.